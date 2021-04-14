Россияне хотели бы, чтобы их правительство наконец позаботилось о благосостоянии в своей стране, но Кремль пытается "продать" им кое-что другое.

Война? Конечно же, никто не движется в направлении войны, - уверял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пытаясь отбросить все беспокойства. В придачу, он отметил, что Россия якобы никогда и не была стороной конфликта на востоке Украины.

Его комментарии не только были ложью, но и прозвучали как угроза. Ведь он подчеркнул: Россия никогда "не будет равнодушной" к судьбе русскоязычного населения на востоке Украины. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Читайте такжеМинистр обороны Германии обвинила Россию в провокациях на границе с УкраинойТакие слова точно никого не успокоят. Наоборот, они указывают на то, какой сценарии строит Кремль. Он допускает возможность обострения войны, но при этом уже заранее снимает с себя любую ответственность, если это произойдет. Ровно то же самое происходило в 2014 году, когда Москва оккупировала Крым и развязала кровопролитие на Донбассе.

Вместе с тем, в России эксперты не верят, что их страна пойдет в наступление. Хотя бы из-за погоды. Мол, в апреле еще слишком сыро, чтобы перевозить тяжелую бронетехнику. К тому же, армия обычно делает ставку на неожиданность. Но сейчас она даже не пытается перебрасывать свои гаубицы и танки тайно.

"Они ничего не скрывают, даже наоборот, точно хотят устроить большое шоу", - сказал российский военный эксперт Александр Гольц.

Он убежден: стягивание войск к границе Украины нужно для "психологического давления" и скорее на Вашингтон и Брюссель, чем на Киев.

"Кремлю остро нужны козыри. И сейчас, похоже, он выбрал для этого возможность большой войны с Украиной", - считает Гольц.

По мнению эксперта, так власти России хотят выйти из международной изоляции, которая стала особенно ощутимой после заключения Алексея Навального. Но прежде всего, Москва хочет уклониться от новых санкции. Она повышает напряжение на Донбассе, чтобы потом предложить разрядку за то, что никаких новых санкций не будет.

С точки зрения внутренней политики, новая война не будет выгодна для Путина. Чтобы повысить уровень поддержки, Кремль пропагандирует существование некой "угрозы" со стороны Запада. Но, как свидетельствуют опросы, россияне уже давно устали от этих игр с оружием. Экономические проблемы, которые только усугубила пандемия COVID-19, волнует их больше.

Читайте такжеWP: Нельзя позволить Путину прятать собственные проблемы за войной в УкраинеОпрос "Левада-центра" в марте показал, что лишь 12% россиян считают укрепление армии главной задачей для правительства. 83% опрошенных сказали, что Кремль должен заняться благополучием своих граждан. Длительная война на востоке Украины, которая привела к большим потерям, не интересует население. С другой стороны, по словам политолога Высшей школы экономики в Москве Николая Петрова, если бы эту войну приподнесли как "решительную реакцию на чужую агрессию", например, Украины, тогда Путину "аплодировали бы". Именно этого и пытается добиться пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда говорит о защите "русскоязычных" на Донбассе.

Петров напоминает, что этот трюк уже сработал и в 2014 году в Крыму, и в 2008-м в Грузии. Когда власть не может улучшить экономическое положение граждан, она пытается сплотить их с помощью сценария угрозы. Поэтому, по мнению российских экспертов, Путин не хочет просто оккупировать восток Украины. Но отправка так называемых "миротворцев" по примеру контингента, который развернули в Нагорном Карабахе, - это вариант, который хорошо вписывается в выдумку Кремля о том, что Россия якобы не сторона в этой войне, а "часть ее решения".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань