Но пока что попытки запугать Киев не принесли никакой пользы Кремлю, хотя он может записать одну дипломатическую победу на свой счет.

В последний раз, когда Россия собирала так много войск у границ Украины, она вторглась на территорию соседа и аннексировала Крым. Командир войсками США в Европе генерал Тодд Волтерс подтвердил, что стягивание сил на протяжении последних недель "полностью отражает размеры, темпы и масштабы" российской активности в 2014 году.

Публичное признание министра обороны РФ Сергея Шойгу, что его страна и вправду отправила две армии и три воздушно-десантных отряда к границе Украины, но якобы для "военных учений", точно никого не успокоило. Как пишет The Economist, вторжению семь лет назад тоже предшествовали похожие сомнительные "маневры".

Цель стягивания войск России остается непонятной. Это точно не обычные учения. Например, вблизи Воронежа в 200 километрах от украинской территории развернули систему военной связи дальнего действия. Ее используют лишь крупные боевые единицы. А это, по мнению аналитиков оборонно-разведывательной компании Janes, "указывает на масштабы развертывания" войск. Аналитик Janes Том Буллок подметил, что российские войска продолжают двигаться в направлении границы.

Читайте такжеBloomberg: Путин искушает судьбу, стягивая армию к границе УкраиныВ свою очередь, Майкл Кофмен из аналитического центра CNA указал на то, что это движение происходит "умышленно неприкрыто". А это исключает любую возможность неожиданной атаки. Все организовано так, чтобы это противоречило требованиям крупной военной операции. Боевые отряды собираются на полигонах, а не двигаются к стратегическим местам сбора и не рассредотачиваются, чтобы их было труднее обнаружить. Также сейчас не понятно, что именно Россия могла бы попытаться захватить.

"Я не вижу ни одного достаточно важного объекта, чтобы нужно было наземное вторжение, несмотря на все последствия после него", - сказал Роб Ли из Королевского колледжа Лондона.

По мнению The Economist, более вероятно, что Владимир Путин использует свою армию как инструмент дипломатии принуждения. Режим прекращения огня между Россией и Украиной на Донбассе разваливается. Убийство украинского солдата 10 апреля было уже 28-м в этом году. Более того, в феврале Украина разозлила Кремль, введя санкции против пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука.

Дмитрий Тренин из Московского Центра Карнеги утверждает, что якобы именно президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал нынешний цикл эскалации, отправив тяжелое вооружение к границам в феврале и начав наступление против "русскоязычной оппозиции" ради поддержки Запада. Хотя Буллок настаивает, что для таких обвинений нет никаких доказательств.

Вместе с тем, у Путина есть и внутренние обстоятельства, из-за которых он мог прибегнуть к игре мускулами. Его правительство арестовал свыше 10 тысяч участников протестов в январе, которые вышли на улицы, чтобы поддержать заключенного оппозиционера Алексея Навального. Политический рейтинг президента России обвалился перед парламентскими выборами, намеченными на сентябрь. Две пятых россиян считают, что страна движется в неправильном направлении. А экономика переживает стагнацию.

Читайте такжеСША следят за ситуацией близ границы Украины на фоне эскалации со стороны РФПока что Путин не добился ничего от Зеленского, получившего заметную поддержку Запада. 2 апреля президент Джо Байден впервые позвонил украинскому коллеге. По словам Александра Данилюка, который на короткое время возглавлял украинский СНБО, американская поддержка Украины, которая не входит в НАТО, пока этим и ограничится. По его мнению, Байдена тревожит неопытность украинского президента, а также его первоначальные попытки помириться с Россией.

Но у Украины есть и другие друзья. Через неделю после разговора с Байденом, Зеленский посетил Турцию, которая продает украинской армии те самые дешевые беспилотники, которые помогли Азербайджану разбить силы Армении в войне прошлого года.

Путин все больше изолирован от Запада и нетерпеливо требует признания. Но он может засчитать себе по крайней мере одну дипломатическую победу. 22 марта Россия объявила, что Байден отказался от предложения провести видео-конференцию с Путиным. Через три недели после того, 13 апреля, на фоне стягивания российских войск к украинским границам Байден предложил Путину встретиться "в ближайшие месяцы". Зеленский будет нервозно следить за этим.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань