Цель поездки - укрепление двусторонних отношений в области экономики и безопасности.

На фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран. Как сообщает Bild, секретарь Совета безопасности РФ, экс-министр обороны страны Сергей Шойгу прибыл в Иран с официальным визитом сегодня, 5 августа.

СМИ сообщают, что цель поездки - укрепление двусторонних отношений в области экономики и безопасности.

"По информации российских СМИ, Шойгу встретится с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником штаба армии Мохаммадом Багери. Иранское агентство Tasnim подтверждает, что Шойгу прибыл в Тегеран для обсуждения "текущих региональных и международных вопросов", - пишет издание. Видео дня

В то же время, власти США считают, что атака Ирана на Израиль может начаться уже сегодня. В частности, новостное издание Axios отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о возможном нападении Ирана на Израиль "в ближайшие 24-48 часов". При этом в докладе отмечается, что в Белом доме "не знают точных сроков нападения".

Администрация президента Джо Байдена ранее заверила Израиль, что он может твердо рассчитывать на поддержку американских военных в случае ответной атаки со стороны Ирана. Вчера, 4 августа, министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону со своим израильским коллегой Йоавом Галантом - министры обсудили, в частности, развертывание американских войск на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, недавно в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Его сын Абдула Салам заявил, что его отец "стремился к единству всех палестинских группировок", и после того, как пережил четыре покушения.

В Иране обвинили в смерти Хании Израиль. Там выразили опасения относительно более широкой региональной эскалации, особенно потому, что это произошло всего через несколько часов после того, как Израиль заявил, что ликвидировал главного командира Хезболлы Фуада Шукра во время авиаудара по столице Ливана Бейруту.

Также УНИАН сообщал, что Израиль сообщил о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зери. По данным Армии обороны Израиля, террорист препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

Вас также могут заинтересовать новости: