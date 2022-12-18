Глава Кремля заявлял, что ему нечего обсуждать с Зеленским.

Президента РФ Владимира Путина разочаровало решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против олигарха Виктора Медведчука и закрыть пророссийские телеканалы в Украине.

Как написало издание The New York Times, после победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году Кремль видел в нем политика, с которым можно вести диалог. Отчасти еще и потому, что Зеленский еврей, и некоторые в Москве ожидали, что он будет жестко относиться к националистическому крылу Украины. Но после закрытия пророссийских каналов Зеленский расправился с интересами Кремля в Украине.

Как отметило издание, этот шаг украинского президента разбил "надежды Кремля".

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NYT отметил, что свое разочарование Путин проявил при встрече в сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года. В частности указывается, что "когда речь зашла об Украине, Путин вспыхнул гневом".

Беннетт сказал Путину, что Зеленский был заинтересован во встрече с ним тет-а-тет. В свою очередь, по данным издания, глава Кремля заявил: "Мне нечего обсуждать с этим человеком".

Также Путин добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Некоторые западные официальные лица считают, что к тому времени Путин, возможно, уже решил начать масштабную войну против Украины.

Война в Украине

Путин совершил вторжение в Украину 24 февраля. Его войска атаковали украинскую территорию с нескольких направлений. Однако впоследствии ВСУ отбросили врага сначала с севера Украины, а осенью и с юга, освободив Херсон и часть Херсонской области. Сейчас ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом.

Из-за неудач на поле боя росcийские войска постоянно атакуют энергосистему Украины.

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