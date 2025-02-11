Организация перестала получать необходимое финансирование.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) объявил о приостановки помощи почти в 20 странах мира. Это первый подобный случай за всю 79-летнюю историю работы организации.

В пресс-службе NRC рассказали, что приостановка помощи сотням тысяч людей, которые пострадали от войн, стихийных бедствий и перемещений, связана с резким сокращением спонсирования.

"Впервые в нашей истории мы вынуждены остановить текущую и срочную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войн, стихийных бедствий и перемещений. Эти радикальные меры вызвало то, что США остановили, частично остановили или не возместили финансирование наших глобальных программ чрезвычайной помощи", - сказано в сообщении.

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Организация, в частности, прекращает оказывать экстренную помощь в Украине. В пресс-службе NRC подчеркнули, что в феврале на помощь рассчитывали около 57 тысяч украинцев в прифронтовых городах.

Кроме того, организации пришлось уволить гуманитарных работников во всем мире, в частности, в Афганистане, где они помогают людям после "хаотического вывода войск" США и НАТО в 2021 году.

В 2024 году NRC оказал помощь 1,6 миллиона человек в рамках программ, поддерживаемых США. После приостановки деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID) организация столкнулась с недостатком финансирования.

Ликвидация USAID - последствия для Украины

Ранее в The Washington Post сообщили, что заморозка USAID оставила без финансирования независимые СМИ в Украине и России. Некоторые организации заявили, что находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия.

Кроме того, в Forbes Ukraine писали, что из-за приостановки финансирования от USAID Министерству цифровой трансформации придется искать нового донора. Агентство предоставляло средства на проекты от развития "Дії" до стратегии регулирования искусственного интеллекта.

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