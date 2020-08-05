Радуга над мостом из украинской стали: в итальянской Генуе торжественно открыли новый виадук (фоторепортаж)

Львиную долю от всего объема стальной конструкции моста поставила украинская группа компаний «Метинвест».

В итальянском городе Генуя 3 августа 2020 года торжественно открыли новый мост «Сан-Джорджо» на месте обрушившегося два года назад виадука. Тогда, в августе 2018 года, жуткая трагедия унесла 43 жизни: вскоре после удара молнии мост с оживленным транспортным движением рухнул вместе с находящимися на нем двумя десятками автомобилей.

Неудивительно, что при возведении нового моста были учтены все недочеты предыдущих конструкций, а также использованы лучшие материалы, инженерные решения и достижения технического прогресса. В частности, 18,5 тысяч тонн высокопрочного проката, а это львиная доля от всего объема стального сооружения, поставила украинская группа компаний «Метинвест». Всего же на сооружение стоимостью 202 миллиона евро ушло 24 тысячи тонн стали – этого хватило бы на три Эйфелевы башни.

Ни легкий летний дождь, ни пандемия не смогли помешать торжественному открытию моста 3 августа, на котором присутствовало высшее руководство Италии, в частности, премьер-министр Джузеппе Конте и президент Серджо Маттарелла, а также мэр Генуи Марко Буччи, архитектор Ренцо Пьяно, руководитель строительства проекта Сиро Даль Зотто, представители принимавших участие в реализации проекта компаний и сами строители, духовенство, жители Генуи, гости города и, разумеется, журналисты, пристально следившие за всем происходящим.

Стоит отметить, что несмотря на трагическую предысторию, итальянцы с присущей им жизнерадостностью постарались сделать событие как можно более праздничным: первые лица государства и причастные к возведению моста особы улыбались, непринужденно общались между собой и с прессой, а также фотографировались со всеми желающими.

Кроме того, в небе над Генуей устроили яркое авиашоу: группа истребителей пролетела прямо над мостом, выполнив ряд фигур высшего пилотажа и оставив за собой след в национальных цветах Италии – зелено-бело-красный.

Вместе с тем авторы проекта почтили память жертв трагедии двухлетней давности: сам мост, линии которого напоминают корпус корабля, опоясывают 43 светильника в память о каждом погибшем во время обвала, а в день открытия виадука на нем можно было заметить цветы и плакаты с именами погибших.

Символично, что в разгар церемонии открытия над мостом образовалась радуга, издавна считающаяся хорошим предзнаменованием.

Также по мосту торжественно проехался правительственный кортеж и крупная строительная техника, таким образом, подтверждая надежность новой конструкции. Автомобильное движение по новому мосту для всех видов транспорта планируется открыть уже до конца текущей недели.

Отметим, строительство нового моста заняло около года, а за проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova – совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания является частью крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой украинский «Метинвест» связывают более десяти лет сотрудничества.

«В строительстве такого уровня сталь – единственный материал, способный обеспечить прочность, надежность и износостойкость на долгие времена. Для этого проекта было крайне важно, чтобы поставщик мог гарантировать производство значительного объема стали в кратчайшие сроки. Я уже работал с «Метинвестом» раньше и поэтому был уверен, что компания точно выполнит эти требования. Это был выбор, подтвержденный результатами. «Метинвест» – наш исторический партнер, надежный и гарантирующий качество», – прокомментировал журналистам операционный директор компании Fincantieri Infrastructure, руководитель проекта строительства моста Сиро Даль Зотто.

«Метинвест» стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты были изготовлены на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Metinvest Trametal. Специально для этого проекта предприятие выдержало всевозможные проверки безопасности и испытания качества продукции от Fincantieri и сертификационного общества RINA. Во время поставок металла его дополнительно тестировала железнодорожная компания Rete Ferroviaria Italiana, так как мост проходит над железной дорогой. 70% продукции сертифицировали независимые инспекторы. Проектом управляла команда из 20 человек с различными функциями из Украины и Италии.

«Мы гордимся, что стали частью этого проекта. Для нас это нечто большее, чем просто работа. Главный офис «Метинвеста» по европейским продажам находится в Генуе. Обвал моста стал ужасной новостью. Мы предложили нашему давнему партнеру Fincantieri оптимальное решение, которое помогло городу восстановиться после трагедии», – отметил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

Архитектором проекта стал знаменитый на весь мир генуэзец Ренцо Пиано, также присутствующий на торжественной церемонии открытия моста. Пиано – один из основателей стиля хай-тек, являющийся автором Центра Помпиду в Париже, а также лондонского небоскреба The Shard, при строительстве которого также использовалась сталь «Метинвеста».

«Поэт Джорджио Капрони писал о Генуе как о городе из железа и воздуха. Я бы хотел, чтобы о мосте тоже так говорили. Этот мост построен из стали, но выкован ветром. Все, теперь он ваш!», – так охарактеризовал журналистам архитектор Пиано свой новый проект.

Интересно, что новый мост задуман не только прочным, но и «умным»: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать его будут фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией.

Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, а поддерживают его 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров. Стоит отметить, зрелище это действительно впечатляющее!

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