Смерть матери Чарльз назвал "моментом величайшей печали для него и всех членов моей семьи".

73-летний принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II, выступил с первым заявлением после смерти его матери.

Его опубликовала королевская семья.

"Смерть моей любимой Матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим по поводу смерти дорогого Суверена и матери, которую очень любили. Я знаю, что ее потеря глубоко ощутит всю страну, Королевства и Содружество, а также бесчисленное количество людей во всем мире", – заявил он.

Видео дня

Ранее стало известно, что в стране объявлен 10-дневный траур. Как отметил Чарльз, в течение этого периода траура и перемен его семья и он "будут утешены и поддержаны тем, что знают об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовалась королева".

Также сообщалось, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

О смерти монарха королевская семья известила ранее этим вечером, отметив, что "сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале". Именно там она традиционно проводила летние каникулы.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет. УНИАН рассказал, какой была жизнь королевы, руководившей государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: