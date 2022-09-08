Он сочувствует всему Соединенному Королевству и Содружеству.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье и всей Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II, руководившей государством 70 лет.

Об этом он написал в Twitter.

"С глубоким прискорбием мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени народа мы выражаем искренние соболезнованиякоролевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству по поводу этой невосполнимой утраты. Наши мысли и молитвы с вами", – написал он.

Видео дня

Как писал УНИАН, сегодня, 8 сентября, на 97-м году ушла из жизни Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – сообщила королевская семья.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет. УНИАН рассказал, какой была жизнь королевы, руководившей государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

Над Букингемским дворцом приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

Ожидается, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Вас также могут заинтересовать новости: