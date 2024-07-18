Стармер первым заявил о намерении перезагрузить отношения с ЕС с тех пор, как в 2016 году страна вышла из его состава.

Британский премьер Кир Стармер сегодня принимает в Лондоне глав государств-членов Европейского политического сообщества (ЕРС), чтобы показать желание "перезагрузить" отношения своей страны с Евросоюзом и подтвердить продолжение поддержки Украины.

Заседание ЕРС, созданного после вторжения РФ в Украину в 2022 году, предоставляет новому премьеру Британии возможность для продвижения более тесного оборонного сотрудничества, пишет Голос Америки. "Мы не можем позволить проблемам прошлого определять наши отношения в будущем. Именно поэтому европейская безопасность будет в центре внешнеполитических и оборонных приоритетов этого правительства, и именно поэтому я сосредоточен на использовании этого момента для обновления наших отношений с Европой. EPC даст старт новому подходу этого правительства к Европе, который принесет пользу не только нам сейчас, но и будущим поколениям", - выразил уверенность Стармер.

Стармер первым заявил о намерении перезагрузить отношения с ЕС с тех пор, как в 2016 году страна вышла из его состава.

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Британские власти подчеркивают, что переговоры находятся на начальной стадии, и их конечная цель - заключение пакта о безопасности, охватывающего широкий спектр вопросов.

Некоторые критики говорят, что EPC - лишь площадка для обсуждений, часто не приводящих к соглашениям, но существует мнение о том, что неформальный характер встречи позволяет проводить более глубокие обсуждения вопросов, что, по словам одного из источников в правительстве Германии, укрепляет "геополитическое сплочение между ЕС и третьими странами в регионе".

Источник в правительстве Франции сообщил Reuters, что Лондон хочет, чтобы EPC призвал к действиям против российского теневого танкерного флота, позволяющего Кремлю обходить санкции. Но, возможно, самое важное для Стармера - улучшение отношений с другими лидерами, что, по его словам, является важным для достижения результатов.

Позиция Кира Стармера по Украине

Кир Стармер по специальности юрист, в 2008 году возглавил публичную прокуратуру. Однако в политику он пришел в 50-летнем возрасте и в 2015 году был избран в парламент.

Его позиция относительно войны в Украине была четкой. Стармер впервые прибыл в Киев в феврале 2023 года. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заверил, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии. Также во время визита он посещал Бучу.

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