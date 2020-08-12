В России решили ликвидировать Сибирский центр украинской культуры

Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа.

Власти России приняли решение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры «Сiрий клин» в Омске.

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Об этом корреспонденту УНИАН в РФ сообщил региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев по России и странам Средней Азии, глава межрегиональной общественной организации «Культурно-образовательное объединение «Украинский конгресс» Сергей Винник.

«Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста о ликвидации региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин»», - сказал Винник.

Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа.

По его словам, о причинах ликвидации официально не сообщается, но в таких случаях используются надуманные предлоги.

Закрытие центра украинской культуры: что предшествовало

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

2017 году власти Москвы ликвидировали Библиотеку украинской литературы.

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