Его демонтировали из-за жалоб местных жителей.

В Ульяновской области на памятнике "ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов" изобразили солдата НАТО.

Как пишет Telegram-канал Astra, торжественное открытие памятника состоялось еще 22 октября, его установили в населенном пункте Силикатный. Местные жители заметили, что военнослужащий одет в форму Североатлантического Альянса, а также держит в руках американское оружие.

Z-общественник Данил Ибетов написал в сети, что так и задумывалось,ведь речь идет о "трофейных" автоматах М16 и М4. Уже вскоре скандальный памятник демонтировали.

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