Диктатору раньше не нужно было загонять людей на избирательные участки под дулами автоматов, отметил эксперт.

Состоялись так называемые "выборы" в России, и "нарисованный" процент явки и голосов, якобы отданных за Владимира Путина, свидетельствуют о том, что диктатор сейчас находится в самом слабом состоянии за всю историю правления.

Для диктатора наступили самые сложные времена, рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире канала "FreeДом". Аналитик подчеркнул, что Путину раньше людей не нужно было загонять на избирательные участки под дулами автоматов. По словам эксперта, главарю РФ нужно было "поставить" максимальный "выборный" рекорд, чтобы объяснить западным государствам, что на все дальнейшие действия он "имеет мандат" от россиян.

"Возраст Путина (ему 71 год, - Ред.) и его дальнейшая эра правления ему показывают, что он геополитически сильно упал в рейтинге. И это страшно. Потому что, если Путина не признают легитимным, тогда он теряет иммунитет как правитель, как президент Российской Федерации", - добавил политтехнолог.

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По словам Тизенгаузена, это значит, что самолет с диктатором - это не борт с легитимным президентом РФ, а борт с обычным россиянином, который "может быть сбит". "Поэтому для Путина сейчас самые сложные времена настали", - заявил аналитик.

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Владимир Путин у власти в РФ уже свыше 20 лет. В РФ 15-17 марта проходили очередные "выборы" Путина, и вражеский Центризбирком "нарисовал" диктатору 87,28% голосов граждан страны-агрессора. В ЦИК России также утверждают, что была рекордная явка - 77,4%.

Украина и ряд западных стран, в частости, США, Франция и Германия, не признают результаты российских псевдовыборов. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что на временно оккупированной части украинского государства российские "выборы" по своей сути были принудительными.

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