Федеральная служба защиты конституции Германии формально ввела слежку за право-радикальной партией "Альтернатива для Германии". Политическую силу подозревают в попытке подорвать демократическую конституцию страны.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Четыре года назад "Альтернатива для Германии" стала первой враждебной к иммигрантам политической силой в немецком парламенте. Теперь она стала первой со времен падения нацистского режима в 1945 году партией, за которой установлена специальная слежка. "Альтернатива для Германии" смогла попасть в Бундестаг благодаря избирателям, обозленным на правительство Ангелы Меркель из-за решения впустить миллион беженцев в страну.
Читайте такжеBloomberg: Нельзя просто очистить интернет от ненавистиНо другие партии отвернулись от радикальной политической силы, обвиняя ее риторику в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию против иммигрантов. Решение Федеральной службы защиты конституции появилось после двухлетнего процесса рассмотрения политической платформы "Альтернативы для Германии". Немецкая спецслужба теперь сможет прослушивать телефонные разговоры членов партии, а также проверять партийные финансы.
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