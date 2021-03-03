Партию "Альтернатива для Германии" подозревают в попытках подорвать демократическую конституцию страны.

Федеральная служба защиты конституции Германии формально ввела слежку за право-радикальной партией "Альтернатива для Германии". Политическую силу подозревают в попытке подорвать демократическую конституцию страны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Четыре года назад "Альтернатива для Германии" стала первой враждебной к иммигрантам политической силой в немецком парламенте. Теперь она стала первой со времен падения нацистского режима в 1945 году партией, за которой установлена специальная слежка. "Альтернатива для Германии" смогла попасть в Бундестаг благодаря избирателям, обозленным на правительство Ангелы Меркель из-за решения впустить миллион беженцев в страну.

Читайте такжеBloomberg: Нельзя просто очистить интернет от ненавистиНо другие партии отвернулись от радикальной политической силы, обвиняя ее риторику в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию против иммигрантов. Решение Федеральной службы защиты конституции появилось после двухлетнего процесса рассмотрения политической платформы "Альтернативы для Германии". Немецкая спецслужба теперь сможет прослушивать телефонные разговоры членов партии, а также проверять партийные финансы.

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Перевод: Лесь Дымань