Конфликт начался еще в июле этого года.

В западном мексиканском штате Синалоа погибло около 53 человек, еще 51 человек считается пропавшим без вести после того, как 9 сентября начались столкновения между преступными группировками картеля "Синалоа". Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.

В издании отметили, что ужасное насилие не имеет никаких признаков угасания.

Отмечается, что конфликт между двумя самыми мощными группировками наркокартеля "Синалоа" начался еще в июле, когда в США арестовали известного наркоторговца и лидера одной из этих группировок Исмаэля "Эль Майо" Замбада.

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В частности 74-летний Замбада рассказывал, что высокопоставленный член другой группировки картеля "Лос Чапитос" похитил его, а затем насильно вывез в США.

Из-за боевых действий перестрелки нарушили повседневную жизнь в столице штата Кульякане, где в некоторые дни пришлось закрывать школы, а рестораны и магазины закрывались уже с самого утра.

По словам губернатора Синалоа Рубена Роча Мойя, за последние дни были арестованы более 40 человек, тогда как по всей территории штата раздали более 5 тысяч продуктовых наборов.

В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что США частично ответственны за нестабильность, ведь они "провели эту операцию". Он имел в виду предварительные переговоры о капитуляции между официальными лицами США и наркоторговцем Хоакином Гусманом Лопесом, который похитил Замбада.

"Американские чиновники частным образом подтвердили, что они провели переговоры с Гусманом, но посол США в Мексике Кен Салазар в прошлом месяце заявил, что американские чиновники были удивлены, когда обнаружили Замбаду на американской земле", - добавили в Reuters.

Картель "Синалоа" - что известно

Картель "Синалоа" является международной организацией, основными направлениями деятельности которой являются торговля наркотиками, отмывание денег и организованная преступность. Картель был создан в конце 1980-х годов. Он базируется в городе Кульякан.

В свою очередь разведывательное сообщество США считает картель "Синалоа" самой мощной организацией, которая торгует наркотиками в мире. А в 2011 году газета Los Angeles Times назвала организацию "самой мощной организованной преступной группой в Мексике" работающей в "Золотом треугольнике" (штаты Синалоа, Дуранго и Чиуауа). Известно, что регион является ключевым производителем мексиканского опиума и марихуаны.

Мексика - последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин решил не лететь в Мексику, несмотря на то, что его убедили в том, что задержание не произойдет. В то же время действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что задержать Путина "невозможно и это не от них зависит".

В то же время посольство Украины в Мексике после приглашения Путина на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум призвали страну арестовать российского диктатора. В ведомстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Украины Владимира Зеленского, однако отметили, что Путин - военный преступник.

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