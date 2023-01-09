Протестующие, не согласные с результатами голосования на президентских выборах, оцепили дворец главы государства.

В Бразилии несколько тысяч сторонников правого экс-президента Жаира Болсонару, который проиграл на президентских выборах Луису Инасиу Луле да Силве, ворвались в здания Конгресса и Верховного суда, а также окружили президентский дворец.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters и местные СМИ. Отмечается, что в знак протеста люди, попавшие внутрь зданий, разрушают мебель. Их количество оценивается примерно в три тысячи человек.

Между тем сообщается, что действующий президент страны, официально вступивший в должность 1 января, в это время находился в штате Сан-Паулу.

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Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия задействованы все силы безопасности.

Выборы в Бразилии

Как известно, президентские выборы в Бразилии состоялись осенью 2022 года, на которых во втором туре победил Луис Инасиу Лула да Силва. В общем он стал президентом в третий раз: впервые - в 2003 году, затем был переизбран в 2006. По бразильскому законодательству, один человек не может быть главой государства более двух раз подряд, потому после второго срока он больше не баллотировался.

В 2017 году его приговорили к 9,5 года тюрьмы по обвинениям в коррупции, но позже он вышел на свободу. В 2021 году Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в адрес политика. В 2022 году, одержав победу на выборах действующего президента Жаира Болсонару, он вновь вернулся в большую политику.

Тем не менее, известный праворадикальными взглядами Болсонару не признал поражения. Он обжаловал результаты выборов и призвал своих сторонников требовать "справедливости".

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