Во втором туре новоизбранного президента поддержали 50,8% граждан.

В Бразилии 31 октября завершились выборы президента. Победителем президентской гонки стал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом свидетельствуют результаты, обнародованы на сайте Высшего избирательного суда.

Во втором туре его поддержали 50,8% граждан. Он обошел своего конкурента Жаира Болсонару, который набрал 49,1%.

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В абсолютных числах разница составила более двух миллионов голосов при явке около 80%.

К моменту обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сократил отставание вследствие поддержки в северо-восточных штатах и малых городах, которые традиционно голосуют за левых кандидатов.

Напомним, в начале октября Лула да Силва победил в первом туре президентских выборов действующего прездента Болсонару, но не смог получить более половины голосов для победы.

Кто такой Луис Инасиу Лула да Силва

Лула да Силва 77 лет. Пять раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Избран в 2002 и переизбран в 2006.

В 2018 году был осужден за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на новый срок.

Да Силва настаивал на своей невиновности, а уголовное преследование называл политически мотивированным.

В конце 2019 года политик вышел из тюрьмы, а в марте 2021 года суд полностью его оправдал и отменил приговор.

Что Луис Инасиу Лула да Силва говорил об Украине

В конце мая 2022 года в интервью журналу Time да Силва выразил свое отношение к российской агрессии против Украины, заявив, что "Путин не должен был врываться в Украину. Но [в этой войне] виноват не только Путин. Соединенные Штаты и Евросоюз также виноваты... и президент Украины [Владимир Зеленский] так же несет ответственность за эту войну, как и Путин". На замечание журналиста, что Зеленский не хотел войны, да Силва заявил: "Он хотел войны. Если бы не хотел, то договаривался бы активнее".

По мнению ныне избранного президента Бразилии, поводом для полномасштабного вторжения стало "желание Украины вступить в ЕС и НАТО", и после вторжения Украина должна была от этого отказаться ради мира.

В том интервью Лула да Силва также заявил, что считает неправильной "ненависть к Путину" и призвал решать все за столом переговоров.

Как известно, Бразилия вместе с Россией входит в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Создание этого объединения было окончательно согласовано в 2006-2009 годах, когда Лула да Силва был президентом.

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