Беспокойные сутки были у жителей Камчатского края РФ.

В ночь на 3 апреля часть территорий Российской Федерации сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, беспокойные сутки были у жителей Камчатского края РФ. Сильные подземные толчки фиксировались на юге территорий в 15:06 по местному времени.

Повреждения фиксируются в ряде офисных центров и местном педагогическом колледже, во многих домах разрушены мебель и техника.

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Сильнее всего бедствие "накрыло" жителей Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. По предварительной информации, жертв нет.

Землетрясение залегало на глубине 100 километров с эпицентром в акватории Авачинского залива (это на 44 км южнее от административного центра Камчатского края - Петропавловска-Камчатского).

Россию постигло сейсмологическое возмездие

Напомним, что недавно территорию РФ фактически постигло сейсмологическое возмездие в ночь очередной воздушной атаки по Украине.

Известно, что 22 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска дронов. Ночью Россия вновь запустила по нашей территории 21 БПЛА "Shahed". ВСУ удалось ликвидировать 16 целей. Часть беспилотников упала на гражданскую инфраструктуру в Киевской области. Погибли люди.

Утром стало известно, что в отместку за новый кровавый теракт погода решила сыграть с РФ злую шутку - страну сотрясло землетрясение магнитудой 4,9.

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