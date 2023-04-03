В ночь на 3 апреля часть территорий Российской Федерации сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, беспокойные сутки были у жителей Камчатского края РФ. Сильные подземные толчки фиксировались на юге территорий в 15:06 по местному времени.
Повреждения фиксируются в ряде офисных центров и местном педагогическом колледже, во многих домах разрушены мебель и техника.
Сильнее всего бедствие "накрыло" жителей Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. По предварительной информации, жертв нет.
Землетрясение залегало на глубине 100 километров с эпицентром в акватории Авачинского залива (это на 44 км южнее от административного центра Камчатского края - Петропавловска-Камчатского).
Россию постигло сейсмологическое возмездие
Напомним, что недавно территорию РФ фактически постигло сейсмологическое возмездие в ночь очередной воздушной атаки по Украине.
Известно, что 22 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска дронов. Ночью Россия вновь запустила по нашей территории 21 БПЛА "Shahed". ВСУ удалось ликвидировать 16 целей. Часть беспилотников упала на гражданскую инфраструктуру в Киевской области. Погибли люди.
Утром стало известно, что в отместку за новый кровавый теракт погода решила сыграть с РФ злую шутку - страну сотрясло землетрясение магнитудой 4,9.