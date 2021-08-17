При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов и музыкантов.

Уже третьи сутки столица Афганистана Кабул подконтрольна новому режиму движения "Талибан". Президент Ашраф Гани бежал, а тысячи афганцев пытаются выехать из страны, штурмуя аэропорт.

При власти талибов люди вынуждены будут отказаться от прежней жизни. Прежде всего это касается женщин, журналистов, интеллектуалов, музыкантов.

Как говорится в сюжете ТСН, граждане Афганистана растеряны и напуганы, ведь не знают чего ждать от нового режима "Талибана". "Никто не знает, каковы шансы дожить до каждого нового утра", - сказал министр образования Рэнгина Химиди.

Контроль над страной талибы установили за несколько дней. Единственное место на всю страну, которое пока неподконтрольно новому режиму - это аэропорт города Кабул. Он стал последней надеждой людей, стремящихся во что бы то ни стало сбежать из страны.

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История повторяется вновь, говорит правозащитник Маси Наем. В 90-х его вместе с братом отец пытался вывезти в Украину из Афганистана. "Помню, что это было жаркое время года. Мы сидели в аэропорту, довольно долго ждали папу. Была куча людей, толкотня", - вспоминает он. Уехать в то время было очень непросто и удавалось далеко не всем. Особенно интеллигенции. "Нас долго сажали. Бабушка целовала меня и плакала", - говорит наем.

Сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула отменены. Экстренно эвакуируют только иностранцев. Несколько отчаянных, которые пытались убежать цепляясь за самолет, погибли. Посольства закрываются, в городах очереди к банкоматам и пробки на дорогах.

Более всего обычные жители не хотят возвращаться к старой жизни, в которой жестко наказывали за несоблюдение установленных талибами правил, которые противоречат здравому смыслу: "Мужчин заставляли отращивать бороды. Женщин - носить бурки, длинную одежду, которая покрывает все лицо и тело. Школы для девочек были закрыты. Женщин, оказавшихся без сопровождения в общественных местах, могли избить. Футбол был запрещен. А с ним и музыка, кроме религиозных песнопений".

"Талибан" захватывает Кабул уже во второй раз: в 96-м году радикальное исламистское движение заставило Афганистан жить по сверхсуровым законам шариата.

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Автор: Ирина Погорелая