Она заверила, что у них нет никаких шансов что-нибудь предпринять для отмены помощи Киеву.

Власти США понимают, что продолжение поддержки Украины в их интересах. Об этом сказала глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она отметила в интервью NV, что не согласна с утверждением, о том, что якобы дальнейшая поддержка Вашингтона стоит под вопросом из-за споров по этому поводу с республиканцами в Конгрессе.

"Я в это не верю, потому что поддержка Украины всеми странами, особенно США, очень важна для вашего государства. Но это также касается и нас самих, это также о Европе", - пояснила она свою точку зрения.

Нидерландский министр отметила, что это война в Европе, которая является прямой угрозой безопасности всем европейским странам. "Это также американский интерес, и США это знают", - подчеркнула Оллонгрен.

Министр добавила, что в США есть "небольшая и очень голосистая группа", которая отрицает необходимость поддержки Украины в будущем. "Подавляющее большинство в Конгрессе и в американском обществе это очень хорошо понимают", - сказала она.

Оллонгрен добавила, что министр обороны США Ллойд Остин, который является председателем встреч в рамках Рамштайна, "очень предан этому делу, как и многие из нас". "Думаю, что эта преданность выходит далеко за пределы политических споров. Это экзистенциальная война. Мы же видим Россию во главе с автократом Путиным, который не заботится о международном гуманитарном праве, о ценностях, которые мы разделяем с Украиной. Поэтому я считаю, что поддержка Украины должна продолжаться, и я очень решительно настроена продолжать эту поддержку и всегда вести дебаты о том, как и почему", - заявила министр.

Помощь Нидерландов

Нидерланды с самого начала войны всячески помогают Украине. В частности, страна приняла украинских беженцев, а также помогает ВСУ оружием. Согласно последнему отчету о помощи, нидерландская военная поддержка Украины к настоящему времени составила 2,1 млрд евро. Недавно Нидерланды поставили Украине 15 танков Т72. Также были отправлены беспилотники, грузовики, боеприпасы и оборудование для разминирования.

Кроме того, страна возглавляет инициативу по предоставлению ВСУ современных истребителей.

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