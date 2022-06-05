России в прежнем смысле этого слова уже никогда не будет, полагает ведущий.

У Российской Федерации после начала войны с Украиной нет шансов сохраниться, РФ грозит хаос и развал.

На войне вообще "погиб русский солдат" - величественная мифологическая фигура, которую в течение 150 лет создавали литераторы, композиторы, художники и скульпторы, рассказал российский оппозиционный журналист и ведущий Александр Невзоров, получивший гражданство Украины, в интервью одному из YouTube-каналов.

"…Создавался миф о добром чудо-богатыре, о великане, об освободителе. Но проклятая лупа интернета, которая позволяет рассмотреть все в подробностях, позволила увидеть, что все это миф… Мы видим, что Россия утратила весь тот шарм, который она имела, как бы благодаря своей "загадочной, непонятной, непостижимой, отражающей особую душу культуре". Нет этой культуры…", - считает он.

Собеседник подчеркнул, что в Европе русскую культуру нигде не запрещают, а ее просто выкидывают из репертуаров, библиотек и сердец как несостоявшуюся.

"В такой ситуации, плюс вся та обструкция, которая устроена Западом, конечно, у России нет шансов сохраниться. Понятно, что следом за тем, что происходит сейчас, следом за победой Украины возникнет хаос, возникнет развал, распад… ", - спрогнозировал ведущий.

По его мнению, РФ в прежнем смысле этого слова уже нет и никогда не будет.