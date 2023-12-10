Во время заседания состоялся телефонный звонок между сторонами.

В воскресенье, 10 декабря, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прервал заседание правительства для телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает израильская газета Haaretz, Нетаньяху ушел посреди заседания правительства Израиля и вернулся в конце.

"Премьер-министр Беньямин Нетаньяху покинул заседание Кабинета министров, которое состоялось в воскресенье утром, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, и вернулся лишь в конце заседания", - пишет газета.

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Путин и Нетаньяху разговаривали около 50 минут. Этот разговор был вторым после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль. Первый разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся 16 октября.

Война Израиля с ХАМАС: последние новости

Соединенные Штаты Америки ветировали резолюцию Совета Безопасности ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа в войне между Израилем и ХАМАС. За проект документа проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности. Великобритания от голосования воздержалась.

В начале декабря выяснилось, что трейдеров могли предупредить о предстоящем нападении террористов ХАМАС на Израиль. Накануне атаки на фондовом рынке наблюдалась необычная активность – фиксировался всплеск коротких продаж израильских акций.

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