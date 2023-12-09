США считают, что прекращение огня принесет только пользу ХАМАС.

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа в войне между Израилем и ХАМАС.

Как пишет Reuters, за проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа из гуманитарных соображений, внесенный ОАЭ, проголосовали 13 из 15 членов Совета безопасности, Великобритания воздержалась. Однако США наложили на документ вето.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал Совбез поддержать предложение.

Видео дня

Отмечается, что Соединенные Штаты и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это принесет только пользу ХАМАС. Вместо этого Вашингтон поддерживает паузу в боевых действиях, чтобы защитить гражданское население и позволить освободить заложников.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил Совбезу, что проект резолюции представляет собой поспешный, несбалансированный текст, "который оторван от реальности".

"Мы не поддерживаем содержащийся в этой резолюции призыв к неустойчивому прекращению огня, которое только посеет семена следующей войны", - сказал Вуд.

США предложили существенные поправки к проекту, в том числе осудили теракты ХАМАС 7 октября, в результате которых, по словам Израиля, погибли 1200 человек и в результате которых 240 человек были взяты в заложники.

Ситуация в Секторе Газа - что известно

В конце ноября Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном прекращении огня. Базовое соглашение предусматривало 4 дня тишины с обеих сторон, освобождение около 50 израильских заложников в четыре этапа в обмен на освобождение из израильских тюрем около 150 палестинцев. В обоих случаях речь шла об освобождении женщин и детей, но ХАМАС освободил из плена и нескольких мужчин - граждан Таиланда, Филиппин и РФ.

Но уже 2 декабря стало известно, что израильские разведчики получили приказ возвращаться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в глухой угол.

СМИ писали, что сейчас террористы обустраивают свои позиции именно в гражданских районах сектора, поэтому атаки ЦАХАЛ могут привести к значительному количеству жертв среди гражданского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: