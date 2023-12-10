Предоставление снарядов будет происходить со складов армии США.

Администрация президента США Джо Байдена воспользовалась чрезвычайными полномочиями для того, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Пентагон. Отмечается, что Госдеп США воспользовался Законом о контроле над экспортом оружия. Была объявлена чрезвычайная ситуация для немедленной передачи Израилю танковых снарядов на сумму 106,5 млн долларов.

Снаряды являются частью пакета, который администрация Байдена просит одобрить Конгресс США. Сумма этого более крупного пакета составляет 500 миллионов долларов. В него входят 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava.

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Согласно заявлению Пентагона, государственный секретарь США Энтони Блинкен определил и предоставил Конгрессу подробное обоснование того, что немедленная передача Израилю танковых боеприпасов – в интересах национальной безопасности США.

Предоставление снарядов будет происходить со складов армии США. Помощь будет состоять из 120-мм танковых снарядов M830A1 MPAT и соответствующего оборудования.

"Израиль будет использовать расширенный потенциал как средство сдерживания региональных угроз и для укрепления своей внутренней обороны", – заявили в Пентагоне.

В то же время там подчеркнули, что такой шаг не окажет негативного влияния на обороноспособность Соединенных Штатов.

Война Израиля с ХАМАС: последние новости

Соединенные Штаты Америки ветировали резолюцию Совета Безопасности ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа в войне между Израилем и ХАМАС. За проект документа проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности. Великобритания от голосования воздержалась.

В начале декабря выяснилось, что трейдеров могли предупредить о предстоящем нападении террористов ХАМАС на Израиль. Накануне атаки на фондовом рынке наблюдалась необычная активность – фиксировался всплеск коротких продаж израильских акций.

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