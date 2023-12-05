Перед вторжением на фондовом рынке наблюдалась необычная активность.

За несколько дней до атаки боевиков ХАМАС на Израиль на фондовом рынке произошел значительный всплеск коротких продаж израильских акций.

Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного профессором Колумбийского университета Джошуа Митсом и профессором Нью-Йоркского университета Робертом Джексоном. Они зафиксировали существенный рост коротких продаж основных ETF израильских компаний.

"Объем коротких продаж в тот день значительно превысил объем коротких продаж, имевших место в другие кризисные периоды, включая рецессию после финансового кризиса, войну между Израилем и Газой в 2014 году и пандемию COVID-19. Аналогичным образом мы выявили рост коротких продаж перед атакой в десятках израильских компаний, торгующихся в Тель-Авиве. Только для одной израильской компании 4,43 миллиона новых акций, проданных в короткую в период с 14 сентября по 5 октября, принесли многомиллионную прибыль (или приблизили избежание убытков) от этих дополнительных коротких продаж для одной из сотен ценных бумаг, торгуемых на TASE", - говорится в исследовании.

Они пришли к выводу, что трейдеры, информированные о предстоящих терактах, извлекали прибыль из этих трагических событий.

Финансирование ХАМАС

В октябре The Wall Street Journal сообщала, что финансирование боевиков от внешних источников частично шло через московскую криптобиржу Garantex.

Аналитики выяснили, что перед атакой на Израиль на цифровые кошельки Исламского джихада поступило 93 миллиона долларов.

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