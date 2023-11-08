Израиль не планирует оккупировать Газу после завершения войны.

Послевоенный план Израиля не включает в себя оккупацию сектора Газа, однако его войска будут контролировать безопасность в регионе. Как сообщает CNN, об этом заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Я думаю, можно ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, где мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа", - заявил он.

Коментируя заявление премьер-министра Израиля о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа в течение "неопределенного периода" после окончания войны, Регев ответил, что необходимо "различать присутствие сил безопасности и политический контроль".

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"Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося ХАМАСа. Нет смысла сделать это и просто вернуться к исходной точке", - сказал он.

Он подчеркнул, что присутствие израильских военных не означает, что Израиль повторно оккупирует Газу и будет управлять ее жителями.

"Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка восстановления Газы. Надеюсь, мы сможем привлечь страны – в том числе и арабские страны – для восстановления демилитаризованной Газы после ХАМАС", - подчеркнул советник Нетаньяху.

Война Израиля и ХАМАС - что происходит

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа. При этом он снова отклонил призывы к полному прекращению огня.

Также он заявил, что Город Газа сейчас окружен, и ЦАХАЛ действует в городе. По его словам, ЦАХАЛ усиливает давление на ХАМАС и убил "многих террористов", в том числе подпольных.

СМИ ранее писали, что США рассматривают возможность разместить многонациональные миротворческие силы в секторе Газа после поражения ХАМАС.

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