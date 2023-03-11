Беларуские силовики контролируют нелегальный переход границы с Польшей.

Беларуские силовики помогают нелегалам из стран Азии незаконно пересекать границу с Польшей. Соответствующее видео опубликовала польская погранслужба.

"Белорусские службы постоянно подвозят иностранцев к границе, обозначают место пересечения, дают инструменты, чтобы срезать колючую проволоку", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, как утверждается, зафиксировано нелегалное пересение пограничной реки Свислочь группой из 12 афганцев и 3 сирийцев. На видео хорошо видно, что нелегалы под присмотром людей в камуфляже (вероятно, беларуских силовиков) используют надувные лодки для переправы.

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Ситуация на польско-беларуской границе

В 2021 году между Беларусью и соседними странами разгорелася пограничный конфликт, вызванный тем, что крупные потоки мигрантов-нелегалов из Азии и Африки внезапно хлынули через беларускую границу в страны ЕС – Литву и Польшу.

По данным польских властей, поток мигрантов не является стихийным. Беларуские спецслужбы целенаправлено завозят людей из Азии, инструктуирют их, как пересечь границу с Польшей и Литвой, и даже снабжают нужными инструментами.

Чтобы защититься от потока нелегалов, Польша и Литва были вынуждены построить специальные заграждения вдоль всех сухопутных участков границы с Беларусью.

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