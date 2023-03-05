Режим Лукашенко продолжает использовать гибридные методы для нападений на соседние страны.

Группа мигрантов пыталась преодолеть инженерные заграждения на польско-беларуской границе, вооружившись резаками для проволоки и лестницей. Соответствующее видео опубликовала Пограничная служба Польши.

На опубликованных кадрах видно, как группа людей с рюкзаками пробираются через лес на беларуской стороне границы. Один из участников группы принес на спине складную лестницу.

"Они знают, что это будет нелегальный проезд, поэтому платят организаторам, чтобы они довезли их до границы, предоставили стремянки, ножницы для перерезания колючей проволоки и т.д. Они уже готовятся к нелегальному пересечению границы в странах происхождения", – подчеркнули польские власти.

Видео дня

По словам замминистра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, в ближайшие недели или месяцы со стороны Беларуси может усилиться поток нелегалов с целью "дестабилизировать восточный фланг НАТО".

"Все будет зависеть от политического решения России, использующего этот инструмент для действий против Польши и Европы", – подчеркнул он.

Ситуация на польско-беларуской границе

В 2021 году режим Лукашенко организовал масштабную кампанию по давлению на Польшу и Литву с помощью мощных потоков нелегальных мигрантов, которых специально завозили в Беларусь с Ближнего Востока, чтобы они атаковали границы ЕС. После этого Литва и Польша построили специальные заграждения вдоль всех сухопутных участков границы с Беларусью.

В феврале 2023 года в Погранслужба Польши заявила, что из Беларуси снова усилился поток нелегальных мигрантов. При этом Варшава уверена, что атаки нелегалов на границу организованы спецслужбами Беларуси.

На фоне введенных санкций и ухудшения отношений между странами Польша в феврале закрыла последний грузовой пункт пограничного перехода с Беларусью.

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