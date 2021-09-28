После нескольких взрывов поддерживаемые Ираном ополченцы вышли на патруль улиц.

Неизвестный самолет поразил поддерживаемую Ираном базу ополченцев в Дайр-эз-Зау, что на востоке Сирии неподалеку от границы с Ираном, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По словам собеседников, удар был нанесен к югу от Маядин вдоль реки Евфрат по основной для некоторых шиитских боевиков базе.

После нескольких взрывов поддерживаемые Ираном ополченцы вышли на патруль улиц, были замечены кареты "скорой помощи".

Читайте также"Талибан" запретил в Афганистане длинные прически и селфиПо словам местных и военных источников, сейчас ополченцы преобладают в основном в суннитском городе и усиливают свое присутствие во всем Дайр-эз-Зау.

Неизвестно, кто нанес удар по базе. Но накануне Израиль сообщил о растущем региональном влиянии и военном присутствии Ирана в Сирии, заявив, что он нанес сотни ударов по Сирии, чтобы сдержать иранские силы.

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Автор: Яна Ставская