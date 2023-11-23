ВОЗ требует от Китая ответов о загадочной вспышке респираторного заболевания.

В Китае распространяется новый респираторный вирус, массово поражающий детей. Как пишет Sky News, местные СМИ пестрят роликами о больницах, переполненных родителями и детьми, ожидающими приема медиков.

В среду Всемирная организация здравоохранения сообщила о кластерах невыявленной пневмонии у детей в северном Китае.

В предупреждении, основанном на репортаже тайваньского агентства FTV News, говорится, что детские больницы в Пекине и Ляонине, расположенные на расстоянии 500 миль друг от друга, "перегружены больными детьми".

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"Многие, многие госпитализированы", - сказал рассказал агентству один из граждан Китая. "Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих развиваются узелки в легких".

В ответ ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении дополнительной информации, а также лабораторных результатов зарегистрированных вспышек среди детей. ВОЗ рекомендовала китайским общинам принять профилактические меры, включая вакцинацию, ношение масок, соблюдение дистанции от больных людей, пребывание дома во время болезни и регулярное мытье рук.

ВОЗ также запросила дополнительную информацию о тенденциях циркуляции известных патогенов и нагрузке на системы здравоохранения.

В то же время китайские власти связывают этот всплеск с похолоданием, а также с отменой ограничений на COVID-19 и циркуляцией известных возбудителей.

Ситуация с коронавирусом

В мае ВОЗ сняла с коронавируса статус пандемии. Заболевание перешло в категорию сезонных на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.

Этим летом ученые выявили новый штамм коронавируса и присвоили ему название "Пирола". Новая разновидность коронавируса представляет собой мутировавшую версию уже давно известного штамма "Омикрон". Новый вариант распространяется очень быстро, но ученые еще не выяснили, на что он способен.

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