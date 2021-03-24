Соратники оппозиционера говорят, что руководство колонии прячет оппозиционера от адвокатов.

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на "резкое ухудшение" своего здоровья в тюрьме. Кроме того, его близкий соратник рассказал, что Навальному не разрешают встречаться с адвокатами.

Как пишет The Guardain, оппозиционер рассказал о "серьезной боли в спине и онемение одной ноги. Из-за этого он не может стоять на ней. Об этом сказал Леонид Волков. Адвокаты Навального жалуются, что им не разрешили встретиться с ним в среду. Они подозревают, что его поместили в лазарет колонии ИК-2 во Владимирской области.

"Мы не понимаем, где Алексей Навальный находится и почему его прячут от его же адвокатов", - сказали защитники оппозиционера. Они подозревают, что администрация тюрьмы пытается скрыть его вероятную госпитализацию.

Читайте такжеDie Welt: Россия может вернуть старую привычку СССР оставят гражданства несогласныхВ колонии ИК-2 действует строгий режим. Заключенные в ней обычно отрезаны от внешнего мира. Сторонники Навального говорят, что боятся за его жизнь. Он пережил попытку отравления химическим оружием "Новичок" прошлым летом. После возвращения в Россию с лечения в Германии его бросили за решетку на два с половиной года по обвинению в растрате, которое он сам назвал политическими.

Россия отказалась выполнять решение Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Навального, потому что его безопасность в тюрьме не может быть гарантирована.

"При всех условиях, о которых нам известно, острое ухудшение его здоровья не может не вызывать большого беспокойства", - написали в заявлении адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Они добавили, что Навальный впервые за все время заключения не явился на назначенную встречу со своими защитниками.

Задержание и арест Навального: что известно

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу «Ив Роше». Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань