Правоохранители установили, где и что пил и ел Навальный перед отравлением.

В России транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Алексея Навального перед отравлением.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Как сообщается, полицейские восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области.

"Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них – гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российская полиция опросила 5 из 6 человек, которые сопровождали Навального во время поездки.

Читайте такжеПомпео допустил причастность российских чиновников к отравлению Навального

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, Навальный помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская