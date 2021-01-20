Российский оппозиционер будет находиться под арестом в Москве до 15 февраля.

Российский оппозиционер Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора "Матросская тишина", куда его поместили после возвращения в РФ на 30 дней.

Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram.

"В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И ещё говорят на родном языке. Большой плюс", - написал он.

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Навальный подчеркнул, что не жалеет о своем возвращении в Россию.

"Иначе я поступить не мог и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции", - добавил он.

Что известно о задержании Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Юрий Годован