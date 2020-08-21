Жену Навального не пускают к нему в больницу, где находятся врачи из Германии (видео)

Ранее медики запретили перевозить оппозиционера на лечение в Германию.

Жену российского оппозиционера и блогера Алексея Навального Юлию не пускают к нему в больницу, где сейчас находятся немецкие врачи.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Юлю Навальную с применением силы не пропускают к Алексею. О встрече с немецкими врачами ей обещают рассказать на "пресс-подходе", как и всем журналистам", - отметила она.

Ярмыш уточнила, что врачи находятся внутри больницы, однако родственникам с ними встретиться не позволяют.

"Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве", - заявила Юлия Навальная.

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Отравление Навального: что известно

Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.

Ярмыш сегодня заявила, что медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

Основной рабочий диагноз Алексея Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.

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Автор: Юрий Годован