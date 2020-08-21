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Жену Навального не пускают к нему в больницу, где находятся врачи из Германии (видео)

15:56, 21 августа 2020
Мир
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Жена Навального сегодня не попала в больницу / фото REUTERS

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Юлю Навальную с применением силы не пропускают к Алексею. О встрече с немецкими врачами ей обещают рассказать на "пресс-подходе", как и всем журналистам", - отметила она.

Ярмыш уточнила, что врачи находятся внутри больницы, однако родственникам с ними встретиться не позволяют.

"Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве", - заявила Юлия Навальная.

Отравление Навального: что известно

  • Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.
  • Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.
  • Ярмыш сегодня заявила, что медики не разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.
  • Основной рабочий диагноз Алексея Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. 

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Автор: Юрий Годован

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