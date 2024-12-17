По данным издания, штаб-квартира новой миссии получала название NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) и уже полностью включилась в работу.

НАТО перебрало на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и планировалось. Об этом сообщил источник издания Reuters.

Отмечается, что этот шаг рассматривается как таковой, который направленный на защиту механизма поддержки от скептика НАТО Дональда Трампа. Он дает альянсу более непосредственную роль в войне против вторжения России, при этом не задействуя собственные силы.

Дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар Украине, сократив свою поддержку. Ведь они являются доминирующей силой альянса и поставляют большую часть оружия Киеву.

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Штаб новой миссии НАТО в Украине, получившей название НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), находится на американской базе в немецком городе Висбаден. Человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что теперь она полностью функционирует и никаких публичных причин задержек не было.

Отмечается, что тем временем уходящая администрация в Вашингтоне изо всех сил старается отправить как можно больше оружия в Киев на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.

Общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и на логистических узлах в Польше и Румынии.

Война в Украине - позиция Трампа

Дональд Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет быстро закончить войну в Украине, но не уточнил, как он намерен это сделать. Он давно критиковал масштабы финансовой и военной помощи США Украине.

Трамп пригрозил выйти из НАТО во время своего первого президентского срока и потребовал, чтобы союзники тратили 3% национального ВВП на свои вооруженные силы по сравнению с целевым показателем НАТО в 2%.

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