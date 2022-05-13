Матти Маасикас добавил, что Москве не нравится то, что происходит в Украине и на Западе.

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил мнение, что политическое руководство Украины пока немного разочаровано в НАТО.

Его цитирует ERR.

"НАТО стал некоторым разочарованием для политического руководства Украины, поскольку у НАТО очень четкая задача по обеспечению защиты стран, входящих в Альянс. При этом НАТО ничего не обещает Украине, и украинское руководство ведет переговоры с отдельными странами НАТО о возможных гарантиях и договоренностях в случае угрозы безопасности Украины. Но многое зависит от того, что будет происходить на поле боя", – сказал Маасикас.

Посол добавил, что Москве не нравится то, что происходит в Украине и на Западе.

"Сопротивление ВСУ. Помощь, особенно с вооружением, которую западные страны оказывают Украине. То, насколько скоординировано работают Запад, ЕС и НАТО, насколько повысилась привлекательность этих организаций. В глазах украинцев привлекательность Евросоюза повысилась более чем на 90%, а привлекательность НАТО в глазах финнов и шведов на рекордном уровне. Все это, конечно, не нравится Кремлю", - сказал посол.

Маасикас подчеркнул, что Финляндия спешит со вступлением в НАТО, ведь видит в России угрозу своему суверенитету.

"Общественное мнение в Финляндии сильно изменилось. И, кажется, политический класс готов к тому, чтобы провести это быстро", - сказал он.

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