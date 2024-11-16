Генсек НАТО считает, что Европе и США нужно объединиться сильнее, чем когда-либо.

Скептицизм нового президента США Дональда Трампа к НАТО может стать преградой на пути к противодействию российской агрессии. Тем не менее у генсека НАТО Марка Рютте уже есть "четкое послание" для республиканца, которое позволит улучшить отношения между сторонами, пишет Business Insider.

В издании заявили, что назначение Рютте главой НАТО в начале 2024 года дало надежду на улучшение отношений между Альянсем и США. Он уже успел завоевать репутацию "шептуна Трампа", передавая Европе послания республиканца.

По словам аналитиков, Рютте понимает, что Европе нужно больше тратить на оборону. В начале недели он встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, похвалив страну за рекордные расходы на оборону.

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Польша второй год подряд лидирует в НАТО по расходам на оборону в процентах от ВВП, подчеркнули в издании. В 2024 году страна выделила на оборону более 4% своего экономического производства.

"Это ясный сигнал не только нашим противникам, но и США. Европа понимает, что должна делать больше для обеспечения нашей общей безопасности. И это начинается с увеличения расходов и наращивания потенциала", - сказал Рютте в Варшаве.

Аналитики считают, что слова генсека НАТО являются ответом на угрозы Трампа во время своего первого срока в Белом доме вывести США из Альянса, если союзники не начнут тратить больше средств на оборону, отметили в издании.

Кроме того, во время визита в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Рютте упомянул войну в Украине. По его словам, она представляет угрозу и для США:

"Россия, работая вместе с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает не только Европе, она угрожает миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Поэтому мы должны сплотиться - Европа, Северная Америка и наши глобальные партнеры, чтобы обеспечить безопасность и процветание наших народов".

НАТО и Украина - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО должно помочь Украине завершить войну с РФ переговорами, но с позиции силы. По его словам, страны-члены Альянса должны продолжать предоставлять Киеву военную помощь.

Кроме того, словацкий премьер-министр Роберт Фицо рассказал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО. Он отметил, что Киев может стать часть ЕС, но не Альянса.

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