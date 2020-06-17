В НАТО решили, как ответят на "ядерную" милитаризацию России

В Альянсе решили усилить свои системы коллективной противоракетной и противовоздушной обороны в ответ на дестабилизирующее и опасное поведение РФ.

Министры обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) согласовали пакет политико-военных мер в ответ на размещение Россией новых ядерных ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время онлайн-брифинга по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Альянса, которая проходит в формате видеоконференции 17-18 июня.

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В частности, сегодня министры обороны рассмотрели тему постоянно растущего и значительного арсенала ракет с ядерным потенциалом России, а также соответствующие последствия для безопасности НАТО.

Генсек Альянса напомнил, что размещение Россией в прошлом году ракетной системы SSC-8 (новая ракетная система «Новатор 9М729») привело к прекращению договора о запрещении ракет средней и малой дальности.

По его словам, новые российские ракеты имеют двойное назначение, мобильны, и их трудно обнаружить. «Они могут достичь европейских городов с небольшим временем для предупреждения (об их прибытии - УНИАН), и они уменьшают предельную границу для применения ядерного оружия», - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что Россия модернизирует свои межконтинентальные баллистические ракеты, испытывает баллистические ракеты, запущенные с воздуха, и развивает крылатые ракеты с ядерными двигателями.

«Мы также на протяжении многих лет наблюдаем тенденцию безответственной ядерной риторики России, которая направлена на запугивание и угрозы странам-членам НАТО», - подчеркнул генсек Альянса.

«Поведение России дестабилизирующее и опасное. На сегодняшней встрече министры обсудили эти вызовы и согласовали сбалансированный пакет политических и военных элементов», - заявил Столтенберг.

В этой связи речь идет об укреплении интегрированной системы коллективной противоракетной и противовоздушной обороны.

«Несколько стран-членов сообщили, что они осваивают новые системы противовоздушной обороны, и в частности, «Пэтриот» и SAMP/T», - добавил он.

Кроме того, министры обороны согласились усилить современные обычные виды вооружений. «Страны-члены вкладывают инвестиции в эти новые платформы, в том числе в истребители пятого поколения. И также мы адаптируем нашу разведку и наши военные учения», - добавил он.

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