Россию призвали присоединиться к международным усилиям по разработке норм ответственного поведения в космическом пространстве.

НАТО и Европейский Союз осуждают проведение Россией испытаний кинетической противоспутниковой ракеты, что привело к образованию многочисленных фрагментов космического мусора.

Об этом говориться в заявлениях Североатлантического совета НАТО и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Североатлантический совет решительно осуждает безрассудное и безответственное испытание Российской Федерацией противоспутниковой ракеты 15 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении Борреля, "уничтожение спутника привело к образованию многочисленных фрагментов космического мусора, создающих долгосрочные риски для деятельности в космосе как с участием людей, так и без, в том числе для безопасности астронавтов и космонавтов Международной космической станции (МКС)".

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Как отметили в Альянсе, действия России демонстрируют модель безответственного поведения и ставят под угрозу интересы безопасности, а также экономические, научные и коммерческие интересы всех стран и субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях.

"Это опасное поведение прямо противоречит заявлениям России, направленным против размещения оружия в космическом пространстве, и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - заявили в НАТО.

В свою очередь Боррель отметил, что этими испытаниями РФ продемонстрировала свою способность уничтожать спутники в космосе.

"Это угрожающее поведение создает высокий риск просчетов и эскалации и подрывает стабильность в космическом пространстве. Это служит напоминанием о необходимости безотлагательного продвижения вперед в международных переговорах для согласования и реализации норм ответственного поведения в космическом пространстве. Европейский Союз и ряд его стран уже направили генеральному секретарю ООН предложения касательно этих норм", - заявил Боррель.

В НАТО также призывают все страны, включая Россию, присоединиться к международным усилиям по разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в целях уменьшения космических угроз и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия 15 ноября в космическом пространстве уничтожила ракетой спутник "Космос-1408". Это привело к появлению огромного количества обломков, которые угрожают Международной космической станции, а также другим космическим аппаратам всех стран мира. Так, после испытаний экипажу МКС пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

После этого Россия официально подтвердила, что сбила на орбите советский спутник. При этом Москва утверждает, что обломки якобы не несли угрозы для МКС, о чем заявляли в Госдепе США.

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Отметим, что это не первый подобный случай в космосе.

Так, в 2007 году Китай уничтожил собственный метеорологический спутник, в результате чего образовалось более 2 тыс. обломков, которые можно отследить. Этот мусор до сих пор мешает космическим проектам всех стран мира.

В 2019 году Индия сбила собственный спутник, находившийся на низкой околоземной орбите, и объявила себя космической державой. Но тоже поставила под угрозу МКС и другие аппараты.

Летом 2020 года США и Великобритания заявляли, что Россия провела испытания противоспутникового оружия. После выхода на орбиту российского спутника-инспектора "Космос-2543" от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект. В США его называют "снарядом", но в России утверждают, что это был некий "малый космический аппарат", который проверял работу другого спутника на орбите.

Этот случай в США связывают с другим, который произошел в 2017 году. Тогда российский аппарат совершал маневры вблизи американского спутника. В США считают, что в обоих случаях Россия испытывала противоспутниковое оружие, и что это демонстрирует истинные намерения России относительно неразмещения оружия в космосе.

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Автор: Виталий Саенко