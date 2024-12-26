Ранее некоторые эксперты утверждали, что стратегия Запада для наземных боев сталкивается со все большими угрозами.

Война в Украине показывает, что теория боевой доктрины НАТО является правильной. Проблема заключается в том, что Великобритании и другим странам НАТО не хватает ресурсов для ее реализации. Об этом говорится в отчете аналитического центра RAND Europe, сообщает военный эксперт Business Insider Майкл Пек.

Отмечается, что сейчас нет убедительных доказательств того, что война требует фундаментальных изменений в ключевых идеях и терминах общей доктрины операций Великобритании или союзников, таких как маневровый подход, комплексный подход или командование миссией. Ранее некоторые эксперты утверждали, что стратегия Запада для наземных боев сталкивается со все большими угрозами.

"Но для победы в таком большом конфликте, как в Украине, НАТО не хватает оборудования и боеприпасов. Украинская война отмечена большими потерями бронетехники и артиллерии, а также огромным расходом боеприпасов, что нанесло нагрузку на экономику стран-участниц боевых действий. Запасы НАТО и оборонные производственные мощности уже сократились после окончания холодной войны: обеспечить постоянные поставки вооружений в Украину с одновременным пополнением их запасов оказалось чрезвычайно сложной задачей", - говорится в статье.

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Аналитики утверждают, что самым актуальным вопросом является не то, является ли совместная доктрина НАТО и Великобритании приемлемой, а скорее то, достаточно ли ресурсов для "реализации этих идей и принципов", особенно в течение длительной войны:

"Украина - это конфликт противоречий, где технологии 21-го века, такие как беспилотники, существуют наряду с артиллерийскими обстрелами и окопной войной времен 1917 года".

Эксперты указывают, что военные НАТО руководят самыми многочисленными передовыми военно-воздушными силами. При этом их использование сейчас значительно ограничено, и армии НАТО столкнутся с гораздо более сложной наземной борьбой.

"Без воздушных сил ни маневровая, ни позиционная война не привели к решающему стратегическому результату... Очевидная нейтрализация воздушных сил является плохой новостью для НАТО. Западные страны, как правило, инвестировали в самолеты, а не создавали огромное количество артиллерийских орудий, как это сделали Россия и Китай", - констатируют аналитики.

Едва ли не самым большим уроком войны в Украине они называют важность адаптации. Украина и Россия оказались жесткими в некоторых аспектах, но достаточно адаптивными в других - например, освоили использование беспилотников.

"Несмотря на технологические тенденции к автоматизации, оптимизации процессов и более прозрачного, сетевого и насыщенного данными боевого пространства, война, например, подтвердила длительное влияние неопределенности и трения в усложнении операций. Это означает, что НАТО должно постоянно пересматривать свою доктрину. Война в Украине подчеркивает важную разницу между инновациями (сочетанием старого с новым) и адаптацией (для противодействия новой тактике противника) и потребностью способствовать обоим (не обязательно отдавая предпочтение новому)", - подытожили авторы отчета.

НАТО и война в Украине - последние новости

Чтобы не проиграть РФ, НАТО придется резко увеличить расходы на оборону. Об этом недавно написало издание Bloomberg.

По данным журналистов, Альянс планирует установить для каждой страны объемы вооружений, которые они должны иметь - танков, самолетов, боеприпасов, систем ПВО и тому подобное. И именно для достижения этих целевых показателей странам НАТО, вероятно, придется повысить целевую планку расходов на оборону до 3% ВВП.

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