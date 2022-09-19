Время от времени королева появлялась на людях в сине-желтом наряде, а на ее официальных фото можно было увидеть цветы в цветах украинского флага.

Как королева Елизавета II реагировала на войну в Украине? Согласно королевским правилам, британские монархи и члены королевской семьи не могут прямо высказываться по поводу политических событий.

Однако российская агрессия не оставила королеву равнодушной. Она, не нарушая протокола, все же выражала поддержку Украине, говорится в сюжете ТСН.

Елизавета II не только произносила речи с упоминаниями об Украине, но и надевала сине-желтый наряд. Позиция британского правительства, направленная на безоговорочную поддержку Украины, была одобрена ею лично.

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В 2014-м, когда РФ оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, королева Британии в июне в своей ежегодной тронной речи по случаю открытия сессии парламента выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Год спустя в своей речи Елизавета II сказала о продолжении давления на Россию.

А с 24 февраля 2022 года вся королевская семья максимально демонстрировала свою поддержку Украине, сама Елизавета II сделала щедрое пожертвование на помощь украинским беженцам. Ее внук принц Уильям и его жена Кейт активно подключились к приему беженцев. После таких жестов королевских лиц поддержка украинцев стала в Британии правилом хорошего тона.

Время от времени королева появлялась на людях в сине-желтом наряде, а на ее официальных фото можно было увидеть цветы в цветах украинского флага. В День Независимости Украины Елизавета II прислала отдельное поздравление, которое оказалось ее последним сигналом поддержки. В нем она пожелала, чтобы украинский народ имел возможность в Украине и по всему миру отпраздновать свою культуру, историю и идентичность.

Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.