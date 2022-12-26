По беларуской территории стоит нанести превентивные удары, полагает историк.

РФ хочет установить ядерные боеголовки на ракеты для беларуских самолетов, потом российская сторона из Беларуси ударит по Польше и Литве, которые входят в состав НАТО.

Альянсу необходимо нанести превентивные удары по беларуской территории, чтобы предупредить вражеский ядерный удар, об этом рассказал историк и публицист Юрий Фельштинский.

"Я считаю, что, если верны опасения, а я бы считал, что они очевидны, что Россия планирует поставить ядерные боеголовки на ракеты, которые будут установлены на беларуские самолеты. Это создает повод для превентивных ударов по Беларуси. Причем, я даже не имею ввиду превентивные удары Украины, я имею ввиду сейчас уже превентивные удары НАТО", - заявил эксперт.

По его словам, "в минуту, когда эти боеголовки будут установлены, Россия нанесет ядерные удары с территории Беларуси, с использованием беларуских самолетов по Литве и Польше".

Ядерные угрозы России - что нужно знать

Власти РФ не раз грозились использовать ядерное оружие. В частности, российская сторона утверждала, что готова на все в случае посягательства на ее территорию. Примечательно, что "своей" РФ считает захваченную часть украинской земли.

По сведениям СМИ, весной текущего года российские чиновники обсуждали возможное использование ядерного оружия против нашей страны.

7 декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что "угроза ядерной войны нарастает". В то же время он утверждал, что его государство не применит первым ядерное оружие.

Позже российский лидер сказал, что его страна может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину нанесения превентивного ядерного удара для разоружения врага.

В Госдепартаменте США назвали новые "ядерные" угрозы России "пустопорожними".

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