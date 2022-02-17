Политик отметил, что сейчас у белорусов и россиян "общая армия".

Александр Лукашенко пригрозил разместить на территории Беларуси "сверхядерное" оружие в случае обострения отношений с соседними странами.

Об этом он заявил во время визита полигона Осиповичи, где проходят российско-белорусские "союзные" учения.

На вопрос журналистов о вероятности создания в Республике российских военных баз Лукашенко ответил, что неоднократно говорил об отсутствии такой необходимости: "Они здесь не нужны с военной точки зрения. Зачем здесь базы?... Западные части РФ нас поддержат здесь – это сутки-двое. Зачем тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы?".

В то же время на уточнение о ракетных войсках Лукашенко сказал, что они размещены на территории Беларуси и России.

Лукашенко добавил, что после соглашения с Россией в Республике были созданы несколько учебных центров "по освоению современного оружия". Также диктатор отметил, что сейчас у белорусов и россиян "общая армия".

А вот ядерное оружие, утверждает политик, в Беларуси разместят "только в случае угроз со стороны Запада".

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - заявил Лукашенко.

Угроза наступления России на Украину

До 20 февраля на территории Беларуси продлятся "союзные учения" с РФ. Под предлогом военных мероприятий Кремль стянул тысячи солдат и наступательную технику к границам с Украиной, которую, как опасается международное сообщество, Путин может привлечь к нападению.

И хотя 15 февраля Минобороны РФ заявило о якобы отводе части армии к местам постоянной дислокации, ни в Вашингтоне, ни в Киеве, ни в НАТО это не подтверждают.

Напротив, по информации западной разведки, Россия продолжает наращивать позиции возле Украины.

Чтобы убедиться в словах Москвы, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал заседание в ОБСЕ, позвав туда Кремль, который, согласно международному законодательству, должен предоставить доказательства отвода сил.

Предыдущие запросы МИД в РФ игнорировали.

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