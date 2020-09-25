По меньшей мере два человека были ранены во время инцидента.

Полиция задержала подозреваемого в сегодняшнем нападении на людей вблизи бывшего офиса журнала Charlie Hebdo в Париже.

Об этом сообщили в префектуре Парижа информагентству dpa, передает Deutsche Welle.

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По меньшей мере два человека получили в результате нападения тяжелые ножевые ранения.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс созвал экстренное заседание правительства.

О точном количестве пострадавших поступают противоречивые данные.

Сколько именно было нападавших на месте преступления, также точно неизвестно. Сначала СМИ сообщили о двух нападавших, однако пока официальных подтверждений этому нет.

Задержание подозреваемого провели вблизи площади Бастилии, недалеко от места преступления.

Впоследствии французские СМИ сообщили о задержании еще одного подозреваемого в районе станции метро "Ришар Ленуар" неподалеку от места нападения.

Несколько школ в районе места преступления были закрыты в качестве превентивной меры. Район был полностью окружен аварийно-спасательными службами.

В полиции подтвердили, что рассматривается террористический мотив нападения.

Теракт в Париже: что известно

Сегодня, 25 сентября, в Париже вблизи бывшего офиса сатирической газеты Charlie Hebdo двое неизвестных с ножами набросились на людей.

7 января 2015 года было совершено нападение на редакцию Charlie Hebdo. Это СМИ известно острой социально-политической сатирой и карикатурами на исламскую тематику. Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова и гранатометами, выкрикивали обращение к пророку и "Аллах Акбар". Погибли 12 человек, в том числе 8 журналистов.

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Автор: Леся Лещенко