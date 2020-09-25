Полиция задержала подозреваемого в сегодняшнем нападении на людей вблизи бывшего офиса журнала Charlie Hebdo в Париже.
Об этом сообщили в префектуре Парижа информагентству dpa, передает Deutsche Welle.
Читайте такжеВ Париже мужчина с мачете напал на прохожих в печально известной редакции Charlie Hebdo-СМИ
По меньшей мере два человека получили в результате нападения тяжелые ножевые ранения.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс созвал экстренное заседание правительства.
О точном количестве пострадавших поступают противоречивые данные.
Сколько именно было нападавших на месте преступления, также точно неизвестно. Сначала СМИ сообщили о двух нападавших, однако пока официальных подтверждений этому нет.
Задержание подозреваемого провели вблизи площади Бастилии, недалеко от места преступления.
Впоследствии французские СМИ сообщили о задержании еще одного подозреваемого в районе станции метро "Ришар Ленуар" неподалеку от места нападения.
Несколько школ в районе места преступления были закрыты в качестве превентивной меры. Район был полностью окружен аварийно-спасательными службами.
В полиции подтвердили, что рассматривается террористический мотив нападения.
Теракт в Париже: что известно
- Сегодня, 25 сентября, в Париже вблизи бывшего офиса сатирической газеты Charlie Hebdo двое неизвестных с ножами набросились на людей.
- 7 января 2015 года было совершено нападение на редакцию Charlie Hebdo. Это СМИ известно острой социально-политической сатирой и карикатурами на исламскую тематику. Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова и гранатометами, выкрикивали обращение к пророку и "Аллах Акбар". Погибли 12 человек, в том числе 8 журналистов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram