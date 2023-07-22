Подоляк подчеркнул, что такой "поход" лишен смысла.

В ЧВК "Вагнера" начали вербовать наемников, обещая им "поход на Польшу", но нападение "вагнеровцев" на страну НАТО – крайне маловероятный и бесперспективный сценарий, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Угрозы ЧВК "Вагнера" в адрес Польши Подоляк назвал "несмешным примитивным анекдотом".

"Безусловно, это невозможно по определению. Нет никакого на сегодняшний день "Вагнера". Есть определенное число людей, которые остаются возле [командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия] Уткина, ну или там возле [главаря ЧВК Евгения] Пригожина. Но это очень ограниченное число людей, остальные в эту игру играть точно не будут", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что такой "поход" лишен смысла – он закончится быстрым поражением "вагнеровцев".

"Ну и кроме того: что это дает? Масштабирование войны? Вовлечение в войну той или иной страны НАТО? И проиграть шумно, быстро стране НАТО? Что решает "поход"?", – добавил советник.

Подоляк уверен, что сейчас "вагнеровцы" разбегаются кто куда. Те, кто нацелен и дальше убивать украинцев – подписывают контракты с Минобороны РФ, наиболее агрессивный "костяк" ЧВК – переходит в Росгвардию. Третья часть, по мнению советника, будет работать в Африке и других регионах, но теперь – на другого заказчика.

"Будет другой заказчик, этот заказчик сформирует другую частную компанию под эгидой либо Главного управления (в чем я сомневаюсь), либо ФСБ, допустим. Будут называться не ЧВК "Вагнера", а там ЧВК "Моцарт" или ЧВК "Утка" какая-нибудь. … Небольшая часть вместе с Пригожинным останется без внятного корма в Беларуси. Потому что Беларусь является страной реципиентом – без денег, без внешней политики, без возможности заказать услуги уровня ЧВК "Вагнера". … Они будут там тренировать спецназ. Потому что Лукашенко думает, что они натренируют так спецназ, что даже если в России что-то пойдет не так, то этот спецназ будет его защищать. В чем он ошибается – момент демонтажа путинской вертикали абсолютно точно сразу же приведет к демонтажу лукашенковской вертикали", – резюмирует Подоляк.

Польша стягивает войска к границе с Беларусью - что известно

С 11 июля колонны наемников ЧВК "Вагнера" начали перемещаться на территорию Республики Беларусь. К 18 июля их численность оценивали в 2 тысячи человек. К 22 июля – в 5 тысяч.

Министерство обороны РБ утверждало, что наемники будут обмениваться опытом с беларускими военнослужащими РБ, проводятся учения.

На фоне проведения совместных учений ЧВК "Вагнера" и беларуской армии под Брестом польские власти объявили, что часть польских войск будет переброшена к границе с Беларусью.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что "вагнеровцы" в Беларуси представляют угрозу для восточного фланга НАТО.

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