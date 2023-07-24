В Польше создают новые подразделения специально для обороны самого уязвимого участка границы.

В Польше создают новые армейские подразделения специально для укрепления обороны так называемого Сувалкского коридора на фоне угроз, звучащих из Москвы. О создании первого такого подразделения – саперного батальона – накануне объявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга! В августе будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу вам о новых инвестициях [в безопасность]", – написал он в своем Твиттер.

Как уточнили в Минобороны Польши, основной задачей батальона будет укрепление стены вдоль границы с Беларусью и укрепление Сувалкского коридора.

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Проблема Сувалкского коридора

Особенности начертания государственных границ сформировали относительно узкую полосу польской территории, зажатую между Калининградской областью РФ и Беларусью. Имея ширину всего около 100 км, Сувалкский коридор может быть легко перерезан встречными ударами наступающих войск со стороны Калининграда и Беларуси. В этом случае страны Балтии полностью лишаются сухопутной связи с Польшей и в целом странами НАТО, оказываясь в полном окружении численно превосходящих войск России и Беларуси.

В середине июля на фоне новостей о прибытии тысяч наемников "Группы Вагнера" в Беларусь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов публично заявил, что их задачей может стать попытка перерезания Сувалкского коридора.

"Понятно, что "вагнера" ушли в Беларусь, чтобы обучать там вооруженные силы, но на самом деле не только и не столько для этого. Есть такой Сувалкский коридор. И вот этот коридор, в случае чего, нам очень нужен. <…> Речь идет о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы", — заявил Картаполов.

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