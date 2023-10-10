Женщина публично называет террористов, убивших сотни израильтян,"борцами за свободу".

Известная порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа потеряла контракты с медиа-империей Playboy из-за своей публичной поддержки боевиков ХАМАС во время текущих событий в Израиле.

"Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы находитесь не на той стороне апартеида, и история покажет это со временем", – написала она в своем Твиттере.

В тот момент, когда по Сети расходились многочисленные видео зверств, снятых самими же боевиками ХАМАСа, Халифа написала следующее:

Видео дня

"Может ли кто-нибудь сказать борцам за свободу в Палестине перевернуть свои телефоны и снимать горизонтальные видео"

"Я не могу поверить, что сионистский режим апартеида свергают партизаны в поддельных рубашках Gucci - биографические фильмы об этих моментах лучше отражают это", – написала она после.

В целом твитер-лента Халифы переполнена подобными короткими публикациями, на которые в конце концов обратили внимание ее работодатели. Так, компания Playboy разослала подписчикам своего онлайн-сервиса электронное письмо, в котором сообщила о разрыве сотрудничества с актрисой. Копию письма пользователи опубликовали в Твиттере.

"За последние несколько дней Миа сделала отвратительные и постыдные комментарии, восхваляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненависти. Мы ожидаем, что Мия понимает, что ее слова и действия имеют последствия", – говорится в письме.

Одобрительные твиты Халифы в адрес ХАМАС также привели к ее публичному увольнению с должности советника в компании Red Light Holland, которая производит и распространяет "волшебные грибы".

"Это такой ужасный твит, Миа. Считайте себя немедленно освобожденной. Просто отвратительно. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и становитесь лучше. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратителен. Никакими словами нельзя объяснить ваше невежество", - написал в Твиттере директор компании Тодд Шапиро, отвечая на один из ее выше приведенных твитов.

Реагируя на потерю контрактов, Халифа написал очередной твит, в котором нет и намека на раскаяние.

"Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей для бизнеса, но я больше злюсь на себя за то, что не проверила, не веду ли я дела с сионистами. Моя ошибка", – написала она.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, высший руководитель Ирана Али Хаменеи публично поддержал кровавую атаку террористов ХАМАС на Израиль и их зверства против граждан этой страны. В своем заявлении он назвал действия террористов "героическим подвигом".

Также мы рассказывали, что после зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию поселений возле зоны конфликта, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться.

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