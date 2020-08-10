Экс-порнозвезда Миа Халифа после взрыва в Ливане стала ярой оппозиционеркой

Халифа также выставила на аукцион очки, в которых снималась в порно, и пообещала направить вырученные деньги в Ливанский Красный Крест. Через несколько часов очки были готовы купить более чем за 11 тысяч долларов.

Бывшая порнозвезда Миа Халифа стала регулярно критиковать власти Ливана после мощнейшего взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли сотни жителей.

Посты с критикой властей 27-летняя Миа Халифа начала публиковать в Instagram.

В частности, она призвала международные организации и другие страны не направлять финансовую помощь руководству Ливана из-за коррумпированности, а делать это напрямую местным организациям и волонтерским движениям.

«Не жертвуйте деньги государственным организациям, эти средства окажутся прямо в карманах чиновников», - написала Халифа.

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Отдельно Миа раскритиковала президента Ливана Мишеля Ауна и призвала президента Франции Эммануэля Макрона, которые недавно посетил столицу Ливана, не доверять Ауну и его администрации.

Халифа также выставила на аукцион очки, в которых снималась в порно, и пообещала направить вырученные деньги в Ливанский Красный Крест. Через несколько часов очки были готовы купить более чем за 11 тысяч долларов.

Миа Халифа выросла в католической ливанской семье. Не смотря на короткую карьеру порноактрисы - с конца 2014-го по начало 2015-го - видео с Миа Халифой остаются очень популярными.

Взрыв в Бейруте: что произошло

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

После взрыва в Бейруте президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние обращение в Украине с взрывоопасными материалами.

Украинское правительство, в свою очередь, утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва.

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