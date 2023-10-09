8 октября утром "Хезболла" обстреляла из минометов израильские военные объекты на границе с Ливаном

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило от группировки "Хезболла" заверения, что она не вступит в боевые действия с Израилем.

Как сообщает The Times of Israel, "Хезболла" заверила, что не будет предпринимать никаких действий, если Израиль не "будет угрожать" Ливану.

8 октября утром "Хезболла" обстреляла из минометов израильские военные объекты на границе с Ливаном. Террористическая группировка заявила, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе горы Дов в знак солидарности с нападением ХАМАС.

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Армия обороны Израиля не сообщила о каких-либо травмах и заявила, что ответила артиллерийским огнем в направлении района пусков и ударом беспилотника по "инфраструктуре Хезболлы" в этом районе.

По данным военного источника, объектом удара беспилотника была палатка, которую террористическая группа установила на территории Израиля несколько месяцев назад.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее издание Politico писало, что нападением на Израиль ХАМАС хочет спровоцировать большую войну в регионе.

Главной опасностью является вероятность того, что боевые действия распространятся за пределы сектора Газа – в частности на Западный берег реки Иордан. Также свою военную активность может возобновить ливанская группировка Хезболла, дружественная к ХАМАСу.

Впрочем, по мнению автора публикации, сейчас мало кто из лидеров соседних государств захочет встревать в конфликт с непонятным финалом.

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