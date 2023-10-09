Всего исламисты удерживают более сотни израильтян и граждан третьих стран.

Боевики ХАМАСа казнили по крайней мере часть заложников, которых они захватили во время субботнего нападения на Израиль. Об этом пишет CNN, делая выводы из геолоцированных видео из зоны конфликта.

Так, журналисты проанализировали видео, на которых изображены пять гражданских израильтян, захваченных палестинскими боевиками. В другом видео, снятом практически на том же месте, видны вооруженные боевики, сожженные автомобили и четыре тела на земле.

Сравнив видеозаписи, журналисты CNN пришли к выводу, что живые заложники на первом видео и мертвые тела на втором – это одни и те же лица. На это в частности указывают одинаковые одежда и прически. Что случилось с пятым заложником, неизвестно.

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Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, в результате нападения ХАМАС на поселения израильтян вдоль границы с Газой погибли по меньшей мере 700 гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа, более сотни человек боевики похитили и вывезли в Газу. Только утром понедельника армия смогла восстановить контроль над всеми приграничными городами Израиля.

После нападения Израиль начал мобилизацию резервистов и пообещал уничтожить ХАМАС как организацию. Анализируя нападение, которое не могло принести военного успеха ввиду неравенства сил, издание Politico пришло к выводу, что вероятной целью ХАМАСа могла быть попытка спровоцировать большую войну при участии других государств региона.

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