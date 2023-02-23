Оказалось, Путин выбрал для концерта куртку, которой уже много лет.

После очередного выхода Путина в свет пользователи сети активно обсуждают его наряды. И если в ноябре прошлого года кровавый диктатор отпраздновал кражу украинских областей в куртке за почти полмиллиона рублей, то вчера он вышел на сцену в куртке за почти 600 тысяч рублей (более 290 тысяч гривень).

"Народный президент. Женам погибших чм*биков попроще, а эта курточка тем, кто потерял 150 тысяч (оккупантов), за особые заслуги", - шутят в сети.

Однако есть интересная деталь. Наряд Путина, а именно его кашемировая парка с капюшоном от бренда Seraphin, не такая уж и новая. Об этом сообщил российский Telegram-канал "Антиглянец".

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Оказалось, ее отшили еще в далеком 2012 году по спецзаказу. Иными словами, диктатор мог достать куртку из старых запасов. Конечно, это не влияет на то, что она все равно стоит настолько много. Однако тот факт, что Путин может экономить на одежде и носить настолько "древние" куртки, говорит о многом.

К слову, даже этой курткой Путин "отдал дань" своему любимому бренду Loro Piana. Все дело в том, что кашемир, из которого отшита парка, создавал именно этот бренд.

Напомним, на этом же концерте в "Лужниках" путинист Газманов пытался скрыть бренд своей куртки. Певец, который пел о "величестве" РФ, трусливо заклеил надпись Prada.

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